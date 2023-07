Ma vie de Basket – Collectif Hold Up Espace Tonkin Villeurbanne, 3 février 2024, Villeurbanne.

Ma vie de Basket – Collectif Hold Up Samedi 3 février 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Bienvenue dans la cordonnerie de Rosie et Sara. Ici, on répare les chaussures, et pour celles qui n’ont jamais été récupérées par leurs propriétaires, elles leur offre une seconde vie. À travers leurs chaussures, les deux cordonnières s’amusent à raconter leur rencontre.

L’histoire de Sara nous est révélée à travers une jeune basket. Au pays des souliers de cuir, elle fait de multiples rencontres, certaines amicales et d’autres hostiles. Son destin bascule lorsqu’elle se rend compte de sa particularité celle de ne pas avoir d’étiquette.

Les grosses bottines, l’obligent à reprendre la route, ou bien ce sera un bon pour « les oubliettes ». Pourra-t-elle déjouer le destin qui la pousse à migrer en permanence? Pourra-t-elle un jour arrêter de fuir et de se cacher? Les autres chaussures lui viendront-elles en aide?

Léa Le Fellet : autrice et comédienne / manipulatrice — Elodie Vriamont : autrice et comédienne / manipulatrice — Lien Saey musicienne, compositrice Aide à la mise en scène et comédienne/manipulatrice en alternance avec Elodie Vriamont Zabou Thelen — Scénographe Rachel Lesteven — Constructeur décors Tristan Grandamy — Création marionnettes Ségolène Denis — Créateurs lumières et régisseurs Dorian Francken Roche, Jonathan Vincke et Grégoire Tempels — Aide à l’écriture Paul Pourveur — Illustratrice livret et affiche Noémie Favart — Photos et vidéos Maxime Jennes

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

