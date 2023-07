Si loin Si haut – Cie Rouge les Anges Espace Tonkin Villeurbanne, 31 janvier 2024, Villeurbanne.

Si loin Si haut – Cie Rouge les Anges Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Quelle tempête! Pas un temps à mettre un bec, ni même une patte, dehors! Ça tombe mal il n’y a plus de bois pour le poêle… Et si, pour une fois, c’était Touki qui allait chercher du bois dans la forêt? Grand-Bec va préparer un bon thé pendant ce temps-là. Touki ne revient pas et l’inquiétude monte…

Ce spectacle, adapté des livres et films d’animations de Wouter van Reek, donne vie aux personnages dans une mise en scène dynamique et joyeuse. Des aventures simples et cocasses saluant une amitié tendre entre un oiseau et un chien qui partagent la même maison. De beaux moments d’émotions en perspective…

Laurent Deville : comédien manipulateur — Denis Lagrâce : comédienne manipulatrice — Mise en scène Laurence Belet — costumes Isabelle Garcia — décors : Pierre Gosselin assisté de Thierry Manuel — marionnettes, accessoires : Laurence Belet, Loëtitia Besson — objets & accessoires : Marie Senga, Jano Bonnin — régie, lumières : Marco Gosselin — musique originale, piano : Philippe Gelda — photos Baptiste Hamousin — vidéo : Wouter van Reek, Joël Abriac, d’après les images de W. Van Reek

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}] L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T15:50:00+01:00

Baptiste Hamousin