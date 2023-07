Au Grand Café – Chansons Fraiches & Confidences Espace Tonkin Villeurbanne, 15 décembre 2023, Villeurbanne.

Au Grand Café – Chansons Fraiches & Confidences Vendredi 15 décembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif unique : 10€

Ils sont tous là. Anne exige une meilleure place pour les femmes dans la société.

Georges, lui, pose ses valises. Et Edith et Henriette? Jusqu’où iront-elles par amour? Et puis il y a Serge qui ne pense qu‘à séduire. Au Grand Café Charles fait la plonge, Jacques termine sa nuit blanche.

On se confie, on témoigne. Confidences et chansons révèlent ,sur plus d’un demi siècle, les évolutions de la société. Sur scène, le grand album de famille de la chanson française s’ouvre et une fresque colorée façon pop-art se recompose en direct.

Au Grand Café ce n’est ni un tour de chant ni une pièce… Enfin… Pas seulement. C’est une invitation à voyager dans le temps distendu de la chanson française. Un moment chaleureux d’intimité avec les monstres sacrés du genre.

Claire Hollier chant, guitare, basse — Daniel Ostfeld chant, guitare, basse — Julien Delooz percussions, chant, basse mise en scène — Hélène Grange — Création lumière et régie Amandine Jeanroy — production La Foule en Délire

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

