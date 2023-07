La Silencieuse en Voyage – Meïkhâneh Espace Tonkin Villeurbanne, 6 décembre 2023, Villeurbanne.

Dans le trio Meïkhâneh, voix et percussions prédominent parmi un large panel d’instruments. Les compositions originales côtoient les pièces traditionnelles d’Europe, de Mongolie, d’Iran. Inspirée de la musique du trio breton, une fresque lumineuse, nous immerge dans des imaginaires énigmatiques. S’y dévoile une silhouette féminine aux longs cheveux, dont le corps devient paysages et abrite des histoires: la steppe où galopent les chevaux, la tempête que traversent les oiseaux, l’œuf qui abrite un cœur…

La Silencieuse est une allégorie ouverte de la nature, de la musique et de l’imagination.

Concert en partenariat avec l’École Nationale de Musique de Villeurbanne

Johanni Curtet : chant diphonique, guitare, luth dombra, choeurs — Maria Laurent : chant, luth tovshuur, choeurs — Milad Pasta : percussions (zarb, daf, udu), chœurs Sur une idée originale de Johanni Curtet — Création visuelle, animation, mapping : Baptiste de Bailliencourt — Scénographie Baptise de Bailliencourt et Milad Pasta — Aide à la mise en scène : Jézabel Coguyec — Décor Agnès Vitour et Jacky Jarry — Lumière Jacky Jarry

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T15:50:00+01:00

Spectacle Jeune

Baptiste de Bailliencourt