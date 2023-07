Refuge – Cie Télémaque Espace Tonkin Villeurbanne, 2 décembre 2023, Villeurbanne.

Refuge – Cie Télémaque
Samedi 2 décembre, 20h00
Espace Tonkin
Tarif unique : 10€

Raconter son histoire. Revivre le danger. la fuite, l’épuisement. Recommencer. Attendre. Ne pas être crue, ou à moitié. Se cacher. Partir. Appeler à l’aide. Perdre pied. Se relever.

Seule.

Trois corps de femmes, silhouettes longilignes qui, à la manière des muses antiques, invoquent la musique, la danse et la parole pour nous raconter la femme réfugiée et sa lutte pour survivre en terre inconnue. Juliette Charré-Damez a écrit, mis en scène, et chorégraphié ce spectacle né de ses rencontres avec des femmes réfugiées ou demandeuses d’asile en situation d’isolement familial. Elle nous propose de reprendre le chemin vers l’Autre. La rencontre, le dialogue.

Julia Derrien, Audrey Gomis, Orégane Le Noir, Carole Montoya danseuses comédiennes – Juliette Charré-Darmez mise en scène, écriture

Espace Tonkin
avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00

