Carte Blanche a Gwen Cahue Vendredi 1 décembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

GWEN CAHUE TRIO

Alors que certains guitaristes continuent de perpétuer la tradition du jazz manouche dans le sillage de Django Reinhardt, d’autres cherchent à le faire évoluer en y introduisant des éléments issus de styles divers. C’est le cas de Gwen Cahue qui, tout en maîtrisant parfaitement le langage gypsy à la six cordes – quelle aisance dans ses phrases virevoltantes – puise volontiers dans d’autres formes de jazz, et même dans le tango et la pop pour élargir son horizon. Gwen sera accompagné par des musiciens de tout premier plan William Brunard à la contrebasse que l’on entend souvent au côté de Bireli Lagrène et Benji Winterstein, maître incontesté de la pompe «à l’alsacienne»

MELKONI PROJECT

Pour la deuxième partie de la soirée, Melkoni Project ressuscite de hautes beautés que l’on ne se souvient pas avoir croisées depuis longtemps. Louise Perret a tout assimilé des subtilités de l’art vocal. Du débit torrentiel d’A bout de souffle au verbe acrobatique d’André Minvielle, tout semble lui réussir et ce n’est pas Charles Trénet, Cesaria Evora ou Barbara qui peuvent l’effrayer. La guitare de Gwen Cahue ne sait pas que jouer Django (et qu’elle le sait bien!) virtuose ou parfois épurée elle fréquente d’autres patrimoines, jazz, pop et classique, toujours en quête de justesse musicale et poétique. Le duo affirme de plus en plus son identité en mettant aussi en avant des compositions originales.

En lever de rideau, élèves du Centre Léo Lagrange de Villeurbanne

Gwen Cahue, Benji Winterstein : guitare — William Brunard : contrebasse Louise Perret : chant — Gwen Cahue : guitare

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

