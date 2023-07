Duo MFA – Nicolas Guay Espace Tonkin Villeurbanne, 26 novembre 2023, Villeurbanne.

Duo MFA – Nicolas Guay Dimanche 26 novembre, 17h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Né de la rencontre de Margot et Florent Aillaud, le Duo MFA se produit en concert depuis plusieurs années sur les scènes françaises et internationales (Copenhague, Berlin, Valencia, Milan…). Ils sont lauréats de nombreux concours en solo et en musique de chambre (FNAPEC, Léopold Bellan, Nordhorn, Paris GF, Cap Ferret, Liechtenstein…). Leur désir de partager leur musique avec tous les publics, du spécialiste au néophyte, se concrétise par un répertoire à la fois éclectique, original et attractif composé de leurs propres transcriptions. Leur coordination hallucinante donne parfois l’impression qu’un seul cerveau pilote les 2 musiciens.

Nicolas Guay est issu de la filière classique (élève de Chantal Cuenot, Javier Quevedo et Alberto Ponce.) Attiré par les contrastes musicaux, il aborde la composition en autodidacte. Deuxième prix (composition et interprétation) au concours international des Nuits de la Guitare de Lausanne, concours réservé aux guitaristes compositeurs, il sort en 2017 l’album Paradise Border, salué par la critique et concrétisant six années d’écriture. Nicolas jouera une nouvelle composition la suite sans nom.

En lever de rideau, élèves du Centre Léo Lagrange de Villeurbanne, ENM de Villeurbanne, La Glaneuse de Bron, École de Musique de Corbas, de l’EM7, conservatoire de Villefranche-sur-Saône.

Margot et Florent Aillaud guitares ——— Nicolas Guay guitare

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00

