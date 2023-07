Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodeck – The Chopin Project Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodeck – The Chopin Project Espace Tonkin Villeurbanne, 25 novembre 2023, Villeurbanne. Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodeck – The Chopin Project Samedi 25 novembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€ Le légendaire guitariste de jazz Kurt Rosenwinkel et le grand pianiste suisse Jean-Paul Brodbeck unissent leurs forces sur The Chopin Project, une collaboration historique pour réinterpréter la musique de Chopin avec un quatuor de jazz. Jorge Rossy, batteur du mythique trio de Brad Meldhau pendant 13 ans et Lukas Traxel à la Contrebasse créent un univers enveloppant pour le piano qui réorganise subtilement la musique du pianiste et compositeur franco-polonais dans la logique du jazz. Les soli extatiques de Kurt Rosenwinkel survolent le groupe, métamorphosant les mélodies familières de Chopin en quelque chose de profondément nouveau.

En lever de rideau élèves de la classe de guitare jazz de l’ENM de Villeurbanne. Kurt Rosenwinkel guitare — Jean Paul Brodbeck piano — Jorge Rossy batterie — Lukas Traxel contrebasse Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

