Le Grand Huit – Cie Tartine Reverdy Espace Tonkin Villeurbanne, 22 novembre 2023, Villeurbanne.

Le Grand Huit – Cie Tartine Reverdy Mercredi 22 novembre, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Allez ça tourne! Grande roue, manèges, lumières, chansons, souvenirs, la vie quoi! Pour son huitième spectacle “Le grand huit” Tartine Reverdy et sa compagnie, grande figure de la scène Jeune Public, enfile ses vestes rouge et or et vous embarque dans un concert festif et carrément coloré! Bien entourée de sa fidèle et talentueuse équipe, Tartine, dame du manège, fait tourner la grande roue des chansons pour piocher dans tout son répertoire.

Manne List, Joro Raharinjanahary, Tartine Reverdy : musicien(ne)s Lumière et scénographie Stéphane Cronenberger — Son : Benoit Burger, Antony Bedez

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

