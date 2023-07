Black Lilys Espace Tonkin Villeurbanne, 18 novembre 2023, Villeurbanne.

Black Lilys Samedi 18 novembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif unique 10€

Black Lilys témoigne fièrement la résilience, à travers une pop intemporelle et organique, balançant entre puissance et vulnérabilité. Frère et soeur dans la vie, ils nous livrent une musique unique dans le paysage musical français.

Le son envoûtant de guitare de Robin évoquant tantôt The XX, tantôt Ben Howard, porte délicatement la voix ébréchée de Camille, dont le timbre n’est pas sans rappeler celui de Björk ou encore de Julia Stone.

Découverts avec leur 1er album Boxes sorti en 2018, dont le titre “Nightfall”, choisi pour la série Netflix “Elite” atteint aujourd’hui plus de 2 Millions de streams, invités par Pomme sur sa dernière tournée, avec pour point culminant l’Olympia, ils ont sorti leur 2e album “Newera“ fin 2022. Ils l’ont écrit en Écosse où ils se sont inspirés des grandes vallées des Highlands et des jours de pluie.

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

tonkin villeurbanne

Regenweibchen Photography