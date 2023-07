Louise Jallu Quartet – Piazzolla Nuevo Espace Tonkin Villeurbanne, 11 novembre 2023, Villeurbanne.

Louise Jallu Quartet – Piazzolla Nuevo Samedi 11 novembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Gageons que le grand Astor aurait approuvé la démarche de Louise Jallu- brillante joueuse du « petit diable d’instrument », lauréate des victoires du jazz 2021- tant elle aura compris l’essentielle ambivalence de Piazzolla puiser au coeur de la tradition profonde pour y trouver des pistes inédites et « coller » ainsi, à la singulière postmodernité de son oeuvre en évitant les écueils du « revival ». Comme elle le dit « chercher dans la mécanique secrète de ses articulations, de ses ruptures rythmiques, de ses mélodies sans cesse tendues et en extension, de nouveaux espaces, des projections possibles ».

Elle et son quartet exposeront dans une version libre, contemporaine et multicolore Libertango, Adios Nonino, Oblivion ou d’autres pièces moins connues du maître argentin dans un parfait équilibre sur la corde raide de l’irrévérence/déférence.

Louise Jallu bandonéon, direction artistique — Karsten Hochapfel guitare — Marc Benham piano, Fender Rhodes — Alexandre Perrot contrebasse arrangements et compositions Louise Jallu et Bernard Cavanna

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T21:30:00+01:00

