Quatuor Reggiani Espace Tonkin Villeurbanne, 14 octobre 2023, Villeurbanne.

Quatuor Reggiani Samedi 14 octobre, 20h00 Espace Tonkin Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif sénior : 15€ / Tarif solidaire : 10€

Au-delà d’un simple hommage au Grand Serge, Pascal Carré -comédien-chanteur expressif et théâtral – s’empare d’un répertoire, véritable trésor poétique. Aux côtés des auteurs de pépites chansonnières qui ont écrit pour Reggiani parmi lesquels Vian, Prévert, Moustaki, on trouve des poèmes mis en musique de Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, ou encore Victor Hugo. Excusez du peu…

Pascal Carré lumineusement noir, nous propose une adaptation original à fleur de mots. Des textes révoltés, tendres et amers, enrobés avec élégance par un exercice de sobriété et de puissance lyrique auquel se livrent trois musiciens classiques de grand talent.

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

