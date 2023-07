Street Fool – Max Maccarinelli Espace Tonkin Villeurbanne, 11 octobre 2023, Villeurbanne.

Street Fool – Max Maccarinelli Mercredi 11 octobre, 15h00 Espace Tonkin Tarif unique : 7€

Dans un coin, des déchets s’accumulent en formant une déchetterie improvisée. Arturo, personnage clownesque et surréel y apparaît. C’est un vagabond qui transporte tout sur son dos et dans des chariots improvisés.

À notre grande surprise, ce bric-à-brac n’est pas seulement sa maison… un véritable restaurant prend forme sous nos yeux. Pour lui, la cuisine n’est pas seulement un gagne-pain, c’est aussi un moyen de vaincre la solitude. Recettes improbables, objets qui s’animent, casseroles fumantes et ruses à cheval navigant entre l’absurde et le comique, Arturo nous accompagne dans un voyage où la réalité se déforme sous nos yeux… Le tout sans parole!

À l’issue du spectacle un atelier d’initiation à la magie parent/enfant sera organisé par Max Maccarinelli. Durée 20min. Inscription préalable obligatoire. Nous consulter.

Max Maccarinnelli comédien / magicien / clown Conception et interprétation — Mise en scène Giacomo Gamba, Max Maccarinelli Scénographie Mario Bresciani, Giacomo Gamba, Max Maccarinelli — Costumes Emilie Piat Son et lumière Guillaume Clavel — Collaboration artistique Mario Gumina, Fabrice Groléat

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:50:00+02:00

