Louis & Vous Espace Tonkin Villeurbanne, 29 septembre 2023, Villeurbanne.

Louis & Vous Vendredi 29 septembre, 20h00 Espace Tonkin Tarif unique 10€

Retournons aux années quatre-vingt, à leur insouciance et à leurs espoirs. Rose, Vénus et Oreste nous accueillent au coeur de la musique anglaise de l’époque.

Ce trio aux pouvoirs surnaturels, dépositaire de la Grande Histoire, de l’Amour et du Temps interfère dans une histoire d’amour naissante. Bien décidés à accélérer la rencontre en évitant aux deux amants les écueils des débuts, ils mettront le public à contribution pour arriver à leurs fins.

Une mise en scène jubilatoire et sensible. Des chorégraphies, tout en second degré. Des musiques originales jouées sur le plateau dont le son rappelle Depeche Mode, The Cure, Kim Wilde… Bref avec une joie communicative, les dix artistes sur scène nous offrent un spectacle haut en couleur, populaire et dansant.

Tamara Dannreuther, Marie-Ange Gontara, Déborah Arguel, David Bescond, François Tantot comédien(ne)s/chanteur(se)s — Fred Gardette, Didier Schoepflin, Stéphane Terris, Stève Schillinger, Laurent Coudurier musiciens — Stève Schillinger auteur-compositeur, direction — Greg Truchet écriture, mise en scène — Véronique Burgos chorégraphie

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:30:00+02:00

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:30:00+02:00

Comédie Comédie Musicale

Nicolas Galliot