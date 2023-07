Concert d’inauguration de la saison Espace Tonkin Villeurbanne, 22 septembre 2023, Villeurbanne.

Concert d’inauguration de la saison Vendredi 22 septembre, 20h00 Espace Tonkin Entrée libre

Réservation conseillée

Cette saison nous rendons hommage à deux géants du XXe siècle. Tous deux originaires du cône sud comme on dit là bas. Le Chili et l’Argentine. Pablo Neruda et Astor Piazzolla. Commençons par le poète de tout un peuple. Don Pablo sera en filigrane, se glissera dans les interstices de ce concert en co-plateau offert à notre public, eh oui, on est comme ça!, pour commencer une saison qu’on espère palpitante.

Duo Malandrinho

Le duo Malandrinho nous interprétera essentiellement des choros du Brésil, une sorte de première « créolisation » des musiques européennes du XIXe siècle, telles que la Polka, la mazurka. Ce sont des harmonies et des mélodies sophistiquées, qui se déploient tels des engrenages proches du baroque pour certains, du jazz pour d’autres. Un « pur » dialogue interprétée avec finesse et générosité par deux musiciens Rémi Cortial, guitariste 7 cordes talentueux et Vincent Périer jazzman de haute volée, à la clarinette. Au programme, Baden Powell, Abel Ferreira, Yamandu Costa ainsi que des compositions personnelles.

Rémi Cortial guitare 7 cordes — Vincent Périer clarinette

Aguamedara Trio

Les grands classiques du continent et surtout des compositions plus modernes inspirées de la musique traditionnelle, portées par deux voix magnifiques et par une interprétation pleine d’élégance et d’humilité. Une guitare jouée avec maestria et les voix limpides et complices de María Gabriela Cabral et Marco Grancelli, tou(te)s deux argentin(e)s. Voilà ce qui nous attend pour clore la soirée Un voyage à travers les richesses musicales sudaméricaines.

Duo devenu trio avec la complicité de la percussionniste Vanesa García. Leur nouvel album, «Las historias que han dejado » inaugure une nouvelle sonorité et le spectacle prend alors une puissance renouvelée.

María Gabriela Cabral chant, cuatro — Marco Grancelli chant,guitare — Vanesa García percussions

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 93 11 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 80 17 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:30:00+02:00

concert saison

Luan Lopez