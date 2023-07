Chut ! I Une Pomme Espace Tonkin Villeurbanne, 14 juillet 2023, Villeurbanne.

Chut ! I Une Pomme Vendredi 14 juillet, 10h00 Espace Tonkin

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T10:30:00+02:00

