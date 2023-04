Concert de Clôture de la saison 2022-2023 Espace Tonkin, 26 mai 2023, Villeurbanne.

Concert de clôture de la saison 2022-2023 avec Lilas trio, Insen et Minor Sing.

Au programme Jazz Intimiste, Chanson électro orientale et Jazz Manouche.

Lilas Trio – Tout un univers partagé pour un concert bucolique, recentré sur la mélodie et l’émotion. Stéphane Morilla Fender-Rhodes, compositions / Annabelle Rogelet Violoncelle / Jorge Costagliola Percussions

Insen – Un voyage groovy et poétique entre pensées introspectives et sentiments universels pour aller au plus profond de l’humain. Mehdi Ghanem Chant, guitare, compositions / Magen Mooken Percussions / Li’ang Zhao Violon, erhu / Félix Joubert Calviers, MAO, vibraphone

Minor Sing – Django et Grappelli veillent sur eux et sur leurs compositions et interprétations tournées vers une modernité teintée de pop ou de rock alliant humour et finesse. Yannick Alcocer Guitare / Jean Lardanchet Violon / Sylvain Pourrat Contrebasse / Laurent Vincenza Guitare

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T22:00:00+02:00

Jazz Chanson

Selim Gribaa