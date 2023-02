La mécanique des fluides Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

La mécanique des fluides Espace Tonkin, 30 mars 2023, Villeurbanne. La mécanique des fluides Jeudi 30 mars, 19h00 Espace Tonkin Par la compagnie Fil rouge Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le mot curse, utilisé pour traduire les règles en anglais, signifie “malédiction”. La moitié de l’humanité serait-elle maudite tous les mois ? Pourtant, il s’agit d’un phénomène, ni toxique ni contagieux. Antoine et Chloé nous racontent sans tabou et avec humour tout ce que les règles font à nos vies, leur histoire et la manière dont elles infusent nos sociétés. Déjouant les superstitions et les non-dits, ils nous déplient un petit précis de féminisme haut en couleur… rouge. Spectacle en écho à la Fête du Livre Jeunesse, programmé par l’Espace Tonkin. Renseignements et réservation directement auprès de l’Espace Tonkin. __________ Compagnie Fil Rouge Autrice : Elisabeth Desbois

Metteuse en scène : Adèle Gascuel / metteuse en scène

Comédienne : Pauline Hercule

Comédien : Pierre Laloge

Scénographe : François Gourgues

Production, communication, costumes : Amélie Grivet Avec le soutien de :

Drac Auvergne-Rhône-Alpes,

Département de Savoie

Ville de La Ravoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-03-30T19:55:00+02:00 ©Cie Fil Rouge

