Dans ma maison / La Clinquaille Espace Tonkin, 8 février 2023, Villeurbanne.

Dans ma maison / La Clinquaille Mercredi 8 février 2023, 15h00 Espace Tonkin

Tarif unique : 7€

Marionnettes – Théâtre d’objets – de 2 à 5 ans handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ».

Un rond pour la tête et une ficelle courbée pour le corps de l’enfant, 5 traits pour la maison et le lit… Et aussi la main du manipulateur pouvant être tour à tour le prolongement du corps de l’enfant ou la main de l’adulte, complice, qui gronde, qui aide, qui caresse ou qui console. Christophe Roche met en scène dans une simplicité et une force déconcertante un enfant et ses expériences sensorielles dans cet espace intermédiaire, ni dedans de soi ni extérieur, qu’est la maison. Bienvenus dans la douceur et la poésie cachées derrière toutes ces petites choses.

Interprétation : Christophe Roche – Mise en scène : Christophe Roche et Laurent Bastide

Scolaires : 5 et 6 janvier 2023



