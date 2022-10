Cosmophonie / Ensemble Atrium Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Cosmophonie / Ensemble Atrium Espace Tonkin, 4 février 2023, Villeurbanne. Cosmophonie / Ensemble Atrium Samedi 4 février 2023, 15h00 Espace Tonkin

Tarif unique : 7€

Marionnettes taille humaine – Musique- 55 min handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ». Plongeons dans des univers lointains avec les fables astronomiques de l’Ensemble Atrium. Des situations cosmiques parfois comiques, toujours originales et surprenantes. Pour les mener tambour battant, tantôt par des marionnettes réalistes, tantôt par les Formes Animées Musicantes : réalisations plastiques ingénieuses de créatures pouvant être à tour de rôle, marionnette, costume ou instrument. Véritable performance que celle de nos musiciens/manipulateurs pour un cocktail de voix, d’instruments (vibraphone, caron, percussions diverses), d’apports électroniques (samples, loops…) et par les créatures elles-mêmes. Compositions et interprétation : Ensemble ATRIUM : Vincent VERGNAIS, Matias CANOBRA, Christine CLÉMENT

Création plastique et vidéo : Michel KLEIN – Mise en scène : Ismaïl SAFWAN Scolaires : 2 et 3 février 2023

