Les Yeux de Taqqi / Cie Paname Pilotis Espace Tonkin, 1 février 2023, Villeurbanne.

Tarif unique : 7€

Marionnettes – Théâtre handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi

Espace Tonkin Avenue Salvador Allende – 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin – Bus C26 Arrêt Condorcet Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin

04 78 93 11 38 https://www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois/ L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares ».

Taqqi, petit Inuit aveugle veut voir, veut savoir, veut pouvoir.

A la quête du monde et du royaume des grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises cachées du Groenland. Une mise mise délicate et poétique pour ce spectacle jeune public nominé aux Molières en 2020.

Ecriture : Frédéric Chevaux – Mise en scène : Cédric Revollon -Interprétation manipulation : Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande – Mise en scène : Cédric Revollon

Scolaires : 31 janvier et 1er février 2023



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T15:00:00+01:00

2023-02-01T16:00:00+01:00

Alejandro Guerrero