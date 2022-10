Rosa Lune – Cie Conte en ombres Espace Tonkin, 25 janvier 2023, Villeurbanne.

Rosa Lune – Cie Conte en ombres Mercredi 25 janvier 2023, 15h00 Espace Tonkin

Tarif unique : 7€

Théâtre d’ombres, Pop-up et Musique handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi

A une époque où la lune n’existait pas encore les habitants du village des Pas Contents se plaignaient à longueur de temps. Parmi eux, vivait Rosa Lune qui souriait et chantait toute la journée. Même la nuit… Mais ce chant, n’était pas du goût de tous..

En réponse à la cruauté humaine que cette histoire évoque, la compagnie Conte en Ombres choisit swinguer sous les étoiles. Un conte sensible et poétique, vif et joyeux porteur d’un grand message : chacun de nous a le droit d’être lui-même, malgré les différences.

D’après l’album jeunesse : “Rosa Lune et les loups” de Magali le Huche.

Marion Frini : conte, chant, percussions corporelles, création papier et lumière, mise en scène et adaptation

Anne-Colombe Martin : violoncelle, chant, percussions corporelles, composition musicale, mise en scène

Scolaires : 23, 24 et 25 janvier 2023



Ghazi Frini