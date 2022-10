Dis-le en un souffle – Cie Insolite Fabriq (merc.07 dec) Espace Tonkin, 7 décembre 2022, Villeurbanne.

Tarifs : 18€ – 15€ – 12€ – 10€

Théâtre – mer. 07 dec. à 20h handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Tonkin Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Avec sa nouvelle création, cette compagnie pas comme les autres, explore le texte de Roméo et Juliette avec les codes actuels : danse, musique, vidéo…. Autant de portes d’entrée sur la dimension intime et sincère que les comédiens ont à offrir à cette écriture.

Un travail de déconstruction de l’œuvre de Shakespeare, comme point de départ. Puis les10 comédiens-nes, guidés par leurs expériences personnelles et leurs histoires familiales, nous livrent des propos forts et intimes sur leur propre définition de l’amour.

Insolite Fabriq est une compagnie de théâtre professionnelle hébergée dans un Établissement et Structure d’Aide par le Travail de l’ALGED. Elle trouve sa force en ses interprètes, figures singulières, fortes et délicates dont les corps, racontant leurs propres histoires, sont au service d’un nouveau regard sur le théâtre : le handicap, on l’accepte, on s’en accommode et on joue même avec.

Comédien(nes) : Ambroise Chaigne – Raphaëlle Dessertine – Alexis Duchenaux – Damien Guitou – Matthieu Lépais – Ludivine Loviconi – Melchior Malki – Diyé N’Gaide – Simon Rumiz – Cécile Tissier – Nicolas Virly Ecriture et mise en scène : Malo Lopez – Ecriture et réalisation vidéo: Julien Pénichot – Musiciens (composition et interprétation) : Alexis Duchenaux, Hélène Subtil – Scénographie : Jordí Galí – Costumes : Johanna Elalouf



