IN.MA.NO, plus humain

Ensemble Télémaque

Quand la tempête gronde entre les peuples de la Méditerranée, la culture permet de retrouver un lien profond. Et la création musicale est plus riche lorsqu’elle puise dans ses racines.

Tel est le projet de Insulae Maris Nostri (In.Ma.No) porté par l’Ensemble Télémaque et conçu par Raoul Lay, directeur de l’ensemble, et Luca Macchi, dans le cadre du festival October Lab#4, plateforme internationale de création.

Trois compositeurs ont été sollicités pour créer une oeuvre nouvelle associant un instrument traditionnel aux instruments classiques : la Sarde Maria Vincenza Cabizza, le Maltais Karl Fiorini et le Corse Jérôme Casalonga.

Parmi les solistes, nous retrouverons le mandoliniste star Vincent Beer Demander et le virtuose du launeddas (triple flûte sarde) Michele Deiana.

Aux musiciens de l’Ensemble Télémaque s’adjoignent des élèves des conservatoires de Sassari, de Cagliari (Sardaigne), et de Bolzano.

Très fédérateur, ce projet coproduit par Marseille Concerts et Les Pennes-Mirabeau rassemble aussi l’Alcazar, la Cité de la Musique, le Conservatoire et le Mucem. En plus des trois créations, nous pourrons entendre les fameux Folk Songs de Berio d’après des musiques populaires.

Espace Tino Rossi Chemin du Grand Puits, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

