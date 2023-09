Réveillon Trad’ espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Réveillon Trad’ espace Tibord du Chalard, Felletin (23), 31 décembre 2023, . Réveillon Trad’ Dimanche 31 décembre, 20h00 espace Tibord du Chalard, Felletin (23) sur inscription Réveillon trad’ à Felletin Sur réservation places limitées Musique sous forme de scène ouverte sans sono 20h repas partagé : apportez de quoi festoyer et vos assiettes, verres et couvers BAL à partie de 22h ambiance intimiste et conviviale ….. source : événement Réveillon Trad’ publié sur AgendaTrad espace Tibord du Chalard, Felletin (23) 17, Rue des Fossés

espace Tibord du Chalard, 23500 Felletin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45157 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T01:00:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Adresse 17, Rue des Fossés espace Tibord du Chalard, 23500 Felletin, France Age max 110 Lieu Ville espace Tibord du Chalard, Felletin (23) latitude longitude 45.883051;2.171888

espace Tibord du Chalard, Felletin (23) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//