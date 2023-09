Rencontre Muisciens Danseurs espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Rencontre Muisciens Danseurs espace Tibord du Chalard, Felletin (23), 26 novembre 2023, . Rencontre Muisciens Danseurs Dimanche 26 novembre, 15h00 espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Entrée libre Rencontre Musiciens Danseurs 15h Moment musical pour préparer le Boeuf 16h Atelier d’initiation aux danses trad’ 17h Goûter partagé (apporter vos assiettes, verres et couverts et ce que vous voulez grignoter) 18h BAL sous forme de scène ouverte et Boeuf source : événement Rencontre Muisciens Danseurs publié sur AgendaTrad espace Tibord du Chalard, Felletin (23) 17, Rue des Fossés

