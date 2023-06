Bal Limousin & Concert Espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Bal Limousin & Concert Espace Tibord du Chalard, Felletin (23), 16 juin 2023, . Bal Limousin & Concert Vendredi 16 juin, 19h00 Espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Entrée libre Bal limousin précédé d’un concert, avec les étudiants en DEM « musique traditionnelle » des conservatoires de la Creuse et de Limoges, et le trio Caniar. Armand Brenon : accordéon diatonique Camille Desthiange : vielle à roue Baptiste Bertoux : accordéon diatonique En partenariat avec Trad’fuse (Felletin). source : événement Bal Limousin & Concert publié sur AgendaTrad Espace Tibord du Chalard, Felletin (23) 17, Rue des Fossés

