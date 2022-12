Les ateliers danse trad’ de Lucie Bourrée 3 temps espace Tibord du Chalard, Felletin (23)

atelier à prix libre

organisé par trad’fuse espace Tibord du Chalard, Felletin (23) 17, Rue des Fossés espace Tibord du Chalard, 23500 Felletin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40054 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atellier de danses Trad’ Pour débutants, ouvert à tous, dès 12 ans A Felletin, Espace Tibord du Chalard, 17 rue des Fossés de 17h à 19 h dimanche 22 janvier : Bourrée 3 temps dimanche 29 janvier : Bourrées 2 temps et danses collectives dimanche 5 février : Bal avec un goûter partagé à partie de 16h Ces ateliers sont animés par Lucie Inscription et information auprès de Chantal par Mail à : trad’fuse @ gmail . com source : événement Les ateliers danse trad’ de Lucie Bourrée 3 temps publié sur AgendaTrad

