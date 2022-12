Réveillon Trad’ espace Tibord du Chalard, Felletin (23)

Réveillon Trad’ espace Tibord du Chalard, Felletin (23), 31 décembre 2022, . Réveillon Trad’ Samedi 31 décembre, 20h00 espace Tibord du Chalard, Felletin (23)

prix libre

organisé par trad’fuse espace Tibord du Chalard, Felletin (23) 17, Rue des Fossés espace Tibord du Chalard, 23500 Felletin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40373 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Notre Réveillon TRAD’ à Felletin Dès 20h : repas partagé sous forme de BUFFET : apportez de quoi festoyer et VOS COUVERTS (assiettes, fourchettes, verres etc). Dès 22h BAL TRAD’ animé par des muisciens locaux sous forme de session. Pour une meilleure organisation, l’inscription est nessesssaire si vous souhaitez avoir une place pour le repas et (ou) si vous souhaitez proposer un « set » à danser. Pour plus d’information, n’hésitez pas à appeler Chantal (06 98 75 99 60) source : événement Réveillon Trad’ publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu espace Tibord du Chalard, Felletin (23) Adresse 17, Rue des Fossés espace Tibord du Chalard, 23500 Felletin, France Age maximum 110 lieuville espace Tibord du Chalard, Felletin (23)

espace Tibord du Chalard, Felletin (23) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//