Alérions Espace Thierry Meng | Bétheny, 13 mai 2023, Bétheny. Alérions Samedi 13 mai, 20h00 Espace Thierry Meng | Bétheny 15,00 € Les 13 & 14 mai, la fête de la Bretagne est de retour à Bétheny pour la 4ème édition à l’espace Thierry Meng.

Tous les bénévoles sont au travail pour que cette 4ème édition soit une réussite avec un maximum de convivialité

Le samedi 13 mai, de 20 heures à minuit, grand fest-noz avec le groupe Alérions, « ils font de la musique pour les oreilles et pour les pieds » ça va donner !!

Galettes, crêpes et boissons en vente durant la soirée.

Réservez dès maintenant 15 € l'entrée sur inscription sur formulaire, ou par téléphone (répondeur). . Espace Thierry Meng | Bétheny 26 Route de Reims, 51450 Bétheny Bétheny 51450 Marne Grand Est

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

