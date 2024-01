ERJA LYYTINEN ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, vendredi 19 avril 2024.

Erja LyytinenLa pétillante Erja Lyytinen est une guitariste chanteuse finlandaise née à la fin des années 70. Influencée notamment par Aretha Franklin et Bonnie Rait , elle a reçu de multiples récompenses, notamment l’award du « Best Blues Guitarist », elle tourne partout dans le monde et Carlos Santana, qui l’a invitée sur scène, dit de Erja qu’« elle est le futur ».Elle intègre à son blues riche en slide des sonorités Pop, Rock voir Hard Rock qui lui permettent de mettre d’accord les mélomanes les plus exigeants et le grand public.1ère partie : Baskery

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57