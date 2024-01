LES TAMBOURS DU BRONX – WOMP – – LES TAMBOURS DU BRONX – WOMP – METAL SHOW ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, samedi 23 mars 2024.

WEAPONS OF MASS PERCUSSIONILS ONT DECIDE DE METTRE SUR SCENE CE QUI COULE DEPUIS TOUJOURS DANS LEURS VEINES ET DE DONNER NAISSANCE A UNE NOUVELLE ERE DE CONCERTS : WEAPONS OF MASS PERCUSSION, METAL TOUR.Si leurs différents shows avec Sepultura au Brésil, aux Etats Unis et au Portugal ont permis à leur âme metal de s’exprimer à fond sur scène et de transcender le public de chaque pays parcouru, il était clair que cette énergie débordante ne pourrait jamais retourner au silence et qu’une nouvelle ère pour les Tambours du Bronx allait en surgir. Fusionnant les idées, les inspirations et les talents de chacun mais aussi ceux de Franky Costanza (Blazing War Machine, ex-Dagoba), Arco Trauma (SonicArea,Chrysalide), Stef Buriez (Loudblast), Reuno Wangermez (Lofofora) et Renato di Folco (Flayed, Trepalium, Drop Dead Chaos) tous rapidement intégrés à la horde, c’est un véritable cyclone scénique qui s’est emparé des scènes et festivals métal depuis ses débuts en 2018 !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57