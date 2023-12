PRINCESSES LEYA ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, 9 février 2024, Freyming Merlebach.

Princesses LeyaCréé en 2017, PRINCESSES LEYA est né de la rencontre entre Antoine Schoumsky (que l’on a pu voir notamment au sein des collectifs de Golden Moustache et Studio Bagel, scénariste et dont la voix devrait vous être familière si vous êtes adepte de la VF) et Dedo (qui a marqué toute une génération avec « L’Histoire racontée par des chaussettes » et qui, après être passé par le Jamel Comédie Club, se produit en stand-up dans toute la France).Tous deux fans de metal, et cherchant à mélanger cette culture commune avec l’humour, ils s’associent pour former un duo antagoniste : Dedo incarne les clichés, réels, du metal (si si il y en a) et Antoine les clichés que les non-initiés propagent sans connaitre.Rejoints par Xavier Gauduel (batterie) et Cléo Bigontina (basse), ils sont très rapidement jetés dans le grand bain avec le Warm Up Hellfest en 2019. Au final, la tournée durera quatre ans, ponctuée notamment en 2021 par un premier album « L’Histoire sans fond » qui finira de placer ce groupe sur la carte du metal français.Tout ceci nous amène à 2023, année qui marque le retour des Princesses avec un nouveau spectacle mais aussi un nouvel album.Pour vous mettre l’eau à la bouche, les Princesses reviennent avec un single qui annonce la couleur de ce prochain album : énergique, puissant et toujours aussi peu sérieux ! Quoique ! De l’humour, oui, mais sans se priver de se questionner !Dedo et Schoumsky continuent d’emmener les PRINCESSES LEYA vers un univers parodique et sarcastique via un metal éclectique. Tout ça rime en ique. Car il se peut que notre monde tourne autour du clic.« Analfabet », premier single du nouvel album attendu à l’automne, est un pamphlet humoristique contre l’utilisation abusive des smileys qui nous prive, parfois, du goût des mots.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach