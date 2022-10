Start Up Day Espace Tête d’Or Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Start Up Day Espace Tête d'Or, 17 novembre 2022, Villeurbanne.

French Tech One Lyon Saint Etienne et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Riom ont le plaisir de vous inviter à l’édition 2022 du Start-up Day. Espace Tête d’Or 103 bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Crédit d’impôt & financement de l’innovation, évaluation & stratégie, levée de fonds, enjeux fiscaux de la start-up, levée de fonds & Venture, propriété intellectuelle et protection des savoirs font partie de vos problématiques ? Alors le Startup Day est fait pour vous ! French Tech One Lyon Saint Etienne et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Riom ont le plaisir de vous inviter à l’édition 2022 du Start-up Day. Profitez de contacts privilégiés pour pouvoir développer votre activité lors d’une journée d’échanges rythmée par des conférences et des ateliers ! Avocats, fonds d’investissements, entrepreneurs, commissaires aux comptes… tous seront présents pour répondre à vos problématiques et vous éclairer sur vous problématiques. Suite au cocktail déjeunatoire, bénéficiez de rendez-vous individuels avec les experts présents pour des réponses personnalisées concernant VOTRE projet !

