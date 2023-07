18ème Fête annuelle du Tennis Espace Tennis Severine Beltrame Saint-Dizier-Masbaraud, 21 juillet 2023, Saint-Dizier-Masbaraud.

Saint-Dizier-Masbaraud,Creuse

Saint Dizier Leyrenne à l’espace Séverine Beltrame – A l’occasion de la fête du Tennis et du club, 3 jours non stop : Tournois pour tous, TMC 4ème séries hommes et femmes, animations, jeux ludiques. Durant les trois jours, buvette, restauration rapide (crêpes, sandwichs) sur place..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Espace Tennis Severine Beltrame

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saint Dizier Leyrenne à l’espace Séverine Beltrame – For the Tennis and Club Festival, 3 days non-stop: Tournaments for all, TMC 4th series men’s and women’s, entertainment, fun games. During the three days, refreshments and fast food (crêpes, sandwiches) on site.

Saint Dizier Leyrenne à l’espace Séverine Beltrame – Para la Fiesta del Tenis y de los Clubes, 3 días ininterrumpidos: Torneos para todos, TMC 4ª serie masculina y femenina, animaciones, juegos lúdicos. Durante los tres días, refrescos y comida rápida (crêpes, bocadillos) disponibles in situ.

Saint Dizier Leyrenne im Espace Séverine Beltrame – Anlässlich des Tennisfestes und des Vereins, 3 Tage nonstop: Turniere für alle, TMC 4. Serie Herren und Damen, Animationen, Spielspiele. Während der drei Tage: Erfrischungsstände, Schnellimbiss (Crêpes, Sandwiches) vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-24 par Creuse Tourisme