ATELIER | Le financement de l’innovation Espace Teknica – Parc technologique de Soye Plœmeur, 9 juin 2023, Plœmeur.

Vendredi 9 juin, 11h00-12h30, espace Teknica

Un Atelier animé par Matthieu Rolland, SinnRJ

Comment optimiser la part de financement non dilutive dans le développement de son entreprise ?

Matthieu travaille sur cette question depuis une vingtaine d’années et a également monté deux start-ups. L’objectif de cette intervention est d’avoir un maximum de retours d’expérience avec des cas concrets.

Au programme :

– les enjeux de la stratégie de financement non dilutif,

– les critères, les règles et le fonctionnement des dispositifs de financement selon les besoins et stade de développement de l’entreprise,

– la road map de la stratégie financière.

Venez avec vos questions !

#innovation #entreprise #financement

Espace Teknica – Parc technologique de Soye 4 rue Galilée, 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T11:00:00+02:00 – 2023-06-09T12:30:00+02:00

