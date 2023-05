Soirée-débat autour de l’inceste Espace technologique, 23 juin 2023, Le Grand-Serre.

Le Grand-Serre,Drôme

Soirée débat autour du thème de l’inceste..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 21:30:00. .

Espace technologique collège Joseph Bédier

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening debate on the theme of incest.

Debate nocturno sobre el tema del incesto.

Diskussionsabend zum Thema Inzest.

Mise à jour le 2023-05-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche