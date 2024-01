MATCH ! LA RENCONTRE AMOUREUSE ESPACE TARTALIN Aiffres, vendredi 5 avril 2024.

Match ! La rencontre amoureuse à l’ère numériqueCie la Sœur de ShakespeareVendredi 5 avril – 20h30 – Espace TartalinDurée : 1h10 – Dès 14 ansThéâtre autofictionDe Meetic à Tinder en passant par Adopte un mec, MATCH ! nous embarque dans les expériences amoureuses de Marilyne qui déroule, tambour battant, une autofiction drôle et émouvante sur les sites de rencontre. Seb, un chanteur de bal atypique, l’accompagne avec des reprises inédites de chansons d’amour populaires.L’écriture incisive de Marilyne Lagrafeuil dessine une galerie de portraits hauts en couleur et scrute l’écart entre ses fantasmes, ses espoirs et la réalité.Plus largement, MATCH ! saisit, avec un mélange d’humour ravageur et de lucidité mélancolique, la complexité de la rencontre amoureuse, les pièges du marché de la séduction et les injonctions à la mise en couple comme marqueur de normalité sociale, particulièrement pour les femmes. (Olivia Burton)Ce qu’on en dit !Rencontrer l’amour, le vrai, le grand : comment ? Marilyne dépeint avec beaucoup d’humour son parcours et nous livre son regard acéré sur le marché de l’amour.Collectif de Programmation Conception, mise en scène et Interprétation : Marilyne LagrafeuilCréation musicale, arrangements et interprétation : Sébastien Chadelaud

Tarif : 7.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE TARTALIN 435 RUE DE L’ EGLISE 79230 Aiffres 79