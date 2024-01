GISELE HALIMI, DEFENDRE ! ESPACE TARTALIN Aiffres, vendredi 15 mars 2024.

Gisèle Halimi, défendre !Cie l’OuvrageVendredi 15 mars – 20h30 – Espace TartalinDurée : 1h – Dès 14 ansThéâtreGisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent comme un condensé de ses combats. Tour à tour : petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir… Avec une certaine vision de la justice et un engagement sans faille pour la défense des droits humains.La comédienne Marie Ragu incarne cette « avocate irrespectueuse » perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés.Ce solo puissant et vivifiant appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui. La vie de Gisèle Halimi est faite d’engagements et de luttes pour la défense d’une farouche liberté . Elle sera, tout particulièrement, la parole des femmes et des modestes. Au-delà de l’hommage, il s’agit de perpétuer le mouvement de sa pensée et la force de sa parole en les partageant avec le public, pour transmettre son héritage.Ce qu’on en dit !Une figure majeure de la lutte pour les droits humains en particulier ceux des femmes, sa combativité, son regard aiguisé sur la société sont portés avec fougue par Marie Ragu ! C’est exaltant !Collectif de ProgrammationJeu : Marie RAGUMise en scène : Alice GEAIRON

Tarif : 7.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

ESPACE TARTALIN 435 RUE DE L’ EGLISE 79230 Aiffres 79