MEURICE 2027 ESPACE TARTALIN Aiffres, 9 février 2024, Aiffres.

Meurice 2027Guillaume MeuriceVendredi 9 février – 20h30 – Espace TartalinDurée : 1h30 – Pour TousHumourUn premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.Guillaume Meurice est votre candidat.Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime qui incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Barack Obama« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine« Je crois en lui » Kim Jong Un« Tu veux cet appartement ? » Gérald DarmaninLa presse en parle :Un spectacle sur la quête du pouvoir, truffé de bonnes idées – TéléramaLes vannes pleuvent avec un sens rare de la formule. Une parodie hilarante et décapante – Le ParisienAprès ce spectacle, difficile d’écouter les discours politiques comme avant. – Le MondeL’homme le moins drôle de France – Le FigaroGuillaume MEURICE : Auteur, comédienJulie DUQUENOŸ : Régisseuse, comédienneLuc MARTIN : Metteur en scène, réalisateur

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

ESPACE TARTALIN 435 RUE DE L’ EGLISE 79230 Aiffres 79