THE BIG TICKET TO SWING ESPACE TARTALIN Aiffres, 26 janvier 2024, Aiffres.

The Big Tiket To SwingTicket to SwingVendredi 26 janvier – 20h30 – Espace TartalinDurée : 1h20 – Pour TousConcert swing / JazzTicket to Swing s’entoure de six musiciens de haut vol pour former «The Big Ticket To Swing» ! 9 musiciens sur scène jouant un swing décoiffant allant de Duke Ellington à Louis Prima en passant par Django Reinhardt, le tout avec des arrangements originaux et un son résolument actuel. The BigTicket To Swing perpétue la tradition des grands orchestres, il mêle le chant, les cordes, les cuivres et une puissante section rythmique pour réinventer une musique d’hier avec un son d’aujourd’hui.Ce qu’on en dit !Envie de danser ? Laissez-vous porter par les mélodies chaleureuses et les rythmes chaloupés !Mickael Talbot : guitare, chantKim le Oc Mach : violonPaul Motteau : contrebasseFrédéric Meyer : guitareCaryl Marolleau : batterieStéphane Pelletier : saxophone barytonMickael Ballue : tromboneBastien Weeger : clarinettePaul Weeger : trompette

Tarif : 7.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

ESPACE TARTALIN 435 RUE DE L’ EGLISE 79230 Aiffres 79