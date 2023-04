Visite libre du musée des Cristaux Espace Tairraz : musée des cristaux et espace alpinisme Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Visite libre du musée des Cristaux Samedi 13 mai, 14h00, 19h00 Espace Tairraz : musée des cristaux et espace alpinisme Entrée libre dans la limite des places disponibles Exposition temporaire : Joyaux des Alpes italiennes

jusqu’en décembre 2023

L’Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d’une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes.

Les rodingites sont des roches bien représentées dans les Alpes italiennes qui ont fourni des pièces de très haute qualité. Venez découvrir les grenats, diopsides, vésuvianites et autres épidotes…

L'Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d'une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes.

Les rodingites sont des roches bien représentées dans les Alpes italiennes qui ont fourni des pièces de très haute qualité. Venez découvrir les grenats, diopsides, vésuvianites et autres épidotes…

Ces pièces sont accompagnées par des spécimens issus des grands sites classiques des Alpes italiennes : scheelite de Traversella, or de Brusson, magnétite de Brosso…

Le musée des Cristaux vous propose un voyage à travers la minéralogie du monde Réaménagé en 2021, le musée des Cristaux présente une scénographie renouvelée, consacrée à la minéralogie alpine, de France, d'Europe et à présent du Monde ! Venez découvrir des collections exceptionnelles par leur qualité, leur diversité et leur beauté. L'exposition commence le long de la chaîne des Alpes avec des pièces exceptionnelles issues des massifs alpins (France, Italie, Suisse, Autriche) et plus particulièrement du massif du Mont-Blanc. Elle propose un des plus beaux ensembles de fluorines rose-rouge, quartz fumés, axinites, sidérites, épidotes… de renommée internationale. L'exposition se poursuit autour du monde, partant des mines et carrières françaises, elle vous emmène à la découverte des pièces les plus emblématiques des cinq continents : azurites de Chessy-les-Mines, aigues-marines du Pakistan, pyrites péruviennes, dioptases congolaises et opales australiennes… Nouveauté : Le Trésor Or, argent, cuivre … Saphirs, rubis, émeraudes… Topazes, aigues-marines, grenats… Métaux nobles, pierres précieuses et pierres fines, brutes ou taillées, vous attendent dans le Trésor du musée des Cristau

