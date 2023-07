CINÉCO: LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER Espace Stevenson, salle polyvalente Cassagnas, 24 septembre 2023, Cassagnas.

Cassagnas,Lozère

Cinéco diffuse « La plus belle pour aller danser » VF

France, 2023, 1h32

De Victoria Bedos

Avec Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Comédie réussie

Marie-Luce 14 ans harcelée au collège, se fait passer pour un garçon à l’occasion d’une soi….

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Espace Stevenson, salle polyvalente

Cassagnas 48400 Lozère Occitanie



Cineco broadcasts « La plus belle pour aller danser » VF

France, 2023, 1h32

By Victoria Bedos

With Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Successful comedy

14-year-old Marie-Luce, who is bullied at school, pretends to be a boy at a party…

Cinéco emite « La plus belle pour aller danser » VF

Francia, 2023, 1h32

Por Victoria Bedos

Con Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Comedia de éxito

Marie-Luce, una chica de 14 años que sufre acoso escolar, se hace pasar por un chico cuando va a una fiesta…

Cineco zeigt « La plus belle pour aller danser » VF

Frankreich, 2023, 1h32

Von Victoria Bedos

Mit Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Erfolgreiche Komödie

Die 14-jährige Marie-Luce, die in der Schule gemobbt wird, gibt sich anlässlich einer Party als Junge aus und…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes