MEETUP ANTICIPA x VILLE DE LANNION Espace Ste Anne Brélévenez, 17 octobre 2023, Brélévenez.

MEETUP ANTICIPA x VILLE DE LANNION Mardi 17 octobre, 09h00 Espace Ste Anne

Ce meetup est organisé dans le cadre du mois du numérique piloté par la ville de Lannion. Il se concentrera sur la mise en lumière de Lannion en tant que territoire propice à l’expérimentation et au test d’innovations.

L’occasion de mettre en avant les infrastructures, les services à la population et les talents dont dispose la ville. La mairie présentera ses compétences ainsi que des exemples de partenariats fructueux avec des entreprises.

La matinée sera organisée sous forme de table ronde où chacun pourra prendre la parole et échanger.

Programme :

– Café d’accueil

– Introduction par Cédric Seureau (adjoint aux finances et au numérique) et Estelle Keraval (directrice Anticipa)

– Lannion, un territoire plein de ressources

– Lannion, un territoire d’expérimentation – témoignages d’entreprises : Eco-Compteur, 3D Ouest et Orange

– Lannion une ville à votre écoute

– Echanges

Où ?

Espace Ste Anne, 2 Rue de Kerampont, 22300 Lannion

Espace Ste Anne 2 Rue de Kerampont 22300 Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.technopole-anticipa.com/evenement/meetup-anticipa-x-ville-de-lannion-un-territoire-pour-tester-vos-innovations%C2%A7/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T10:30:00+02:00

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T10:30:00+02:00