Exposition Association la Mémoire Senlisienne 16 et 17 septembre Espace St Pierre, Entrée libre

Il n’est pas possible de parler de Senlis sans être pris de nostalgie. Cette année, l’association la Mémoire Senlisienne, vous présente les 35 années de souvenirs des journées des Rendez-Vous de Septembre à Senlis. Le présent est digne du passé et les mémoires sont pour les Senlisiens, l’émulation nécessaire pour préparer un avenir tout aussi prestigieux.

L’association vous présente ses nouvelles recherches. Cette préparation a été retracée, grâce aux souvenirs et aux archives de l’ancienne équipe organisatrice des RVS et de l’association La Sauvegarde de Senlis. Avec son cœur et le dynamisme de ses compagnons dans le processus d’organisation des rendez-vous de septembre, cela aura un impact national. Ils donneront naissance plus tard, aux Journées du Patrimoine que l’on connait aujourd’hui.

Le parcours de l’exposition s’articule autour des archives photographiques, des coupures de presse, de la publicité et des objets relatifs aux RVS, ainsi que de l’ensemble des animations : concerts, expositions, biennales d’art contemporain… Une présentation d’œuvres d’artistes senlisiens qui ont participé à ces événements compètera l’ensemble. De beaux et grands souvenirs.

Cette exposition est dédiée à la mémoire de monsieur Claude Josse.

Espace St Pierre, place St Pierre, 60300 Senlis

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Expo pendant les journées du patrimoine

