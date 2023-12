stage de peinture Huile couteau Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera) Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

stage de peinture Huile couteau
Samedi 16 mars 2024, 09h00
Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera) Montrabé
sur inscription 60€ la journée ou 55 € si au moins 7 participants (+ adhésion pour les non adhérents : 15 € pour les Montrabéens (es) et 20 € pour les autres)
Stage animé par Florence Loubersanes

thème : marine

prévoir un repas froid

Renseignements et inscriptions auprès de Balard Régine au : 06 26 55 45 63 ou par mail à : balard_regine@yahoo.fr
Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera)
allée de la Gare – 31850 montrabé
Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

