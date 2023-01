Semaine de la Petite Enfance Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera) Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Semaine de la Petite Enfance Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera), 20 mars 2023, Montrabé. Semaine de la Petite Enfance 20 – 26 mars Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera) Sur le thème « POP », initié par l’association Agir pour la Petite Enfance Espace St-Exupéry, allée de la Gare (salle Roger Tassera) allée de la Gare – 31850 montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Au programme :

– Bourses aux jouets et objets de puériculture le dimanche 26 mars.

– Conférence 13 01 2023

– Actions de prévention [dates et précisions à venir]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00

2023-03-26T17:00:00+02:00

