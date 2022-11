Bergers d’ici et d’ailleurs Espace St-Césaire Arles Catégories d’évènement: Arles

Bergers d’ici et d’ailleurs Espace St-Césaire, 25 novembre 2022, Arles. Bergers d’ici et d’ailleurs Vendredi 25 novembre, 18h30 Espace St-Césaire

Entrée libre

En accompagnement aux Rencontres du Mérinos, le CIQ de l’Hauture vous propose une soirée de rencontre avec des éleveurs et bergers à la suite de la projection d’un film consacré à la transhumance. handicap moteur mi Espace St-Césaire Arles Hauture Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’Hauture, autrefois quartier des bergers, organise, avec son Comité d’Intérêt de Quartier, une rencontre entre le public et des professionnels de l’agropastoralisme au cours d’une soirée à l’Espace St-Césaire, qui débutera par un film documentaire consacré à la transhumance et se poursuivra par des échanges sur l’apport de cette pratique ancestrale et ses impacts sur la vie d’aujourd’hui.

