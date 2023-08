Forum des associations Espace Sportif Raymond Poulidor Sainte-Feyre, 2 septembre 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Venez rencontrer ou redécouvrir les diverses associations de la commune : sports, loisirs, culture, gastronomie, animation lien social …

Animations et démonstrations..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:30:00. .

Espace Sportif Raymond Poulidor

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and meet or rediscover the commune’s various associations: sports, leisure, culture, gastronomy, social events…

Entertainment and demonstrations.

Venga a conocer o redescubrir las distintas asociaciones de la ciudad: deportivas, de ocio, culturales, gastronómicas, sociales, etc.

Animaciones y demostraciones.

Lernen Sie die verschiedenen Vereine der Gemeinde kennen oder entdecken Sie sie neu: Sport, Freizeit, Kultur, Gastronomie, Animation, soziale Beziehungen …

Animationen und Vorführungen.

