Haute-Garonne Dîner-spectacle au profit du Téléthon Espace sportif Pierre de Coubertin Cornebarrieu, 2 décembre 2023, Cornebarrieu. Dîner-spectacle au profit du Téléthon Samedi 2 décembre, 19h00 Espace sportif Pierre de Coubertin 22€ adulte, 12€ enfants 6 à 12 ans Dîner-spectacle sur le thème «soirée polynésienne» suivi d’une soirée dansante. Organisé par l’association Cornebarrieu Vitalité au proift du Téléthon.

Tarif : 22€ adulte, 12€ enfants 6 à 12 ans.

Réservation : permanences physiques le 4 nov. de 14h à 16h, hall du foyer municipal et le 8 nov. de 17h à 19h, salle de réunion espace Coubertin. En ligne à partir du 9 novembre sur le site https://cornebarrieu-vitalite.assoconnect.com Espace sportif Pierre de Coubertin 2 allée Jean Monnet, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://cornebarrieu-vitalite.assoconnect.com »}] [{« link »: « https://cornebarrieu-vitalite.assoconnect.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

